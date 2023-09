Xbox Cloud Gaming: in arrivo lo streaming dei giochi PC? Microsoft al lavoro

Non bastassero gli enormi leak di Xbox Series X all digital e dei piani di Phil Spencer per acquisire Warner Bros. e Nintendo, dai documenti (forse un po' troppo) desecretati della causa tra Microsoft e FTC trapelano delle interessanti anticipazioni riguardanti il futuro di Xbox Cloud Gaming.

In uno scambio di email confidenziali tra Satya Nadella, Phil Spencer, Kareem Choundry e Sarah Bond, il CEO di Microsoft e i massimi dirigenti della divisione Xbox del colosso tecnologico americano hanno discusso di Xbox Cloud Gaming e della futura introduzione nel servizio dei videogiochi PC in streaming.

Nel rispondere a Nadella in merito alle possibilità offerte dall'ingresso dei giochi PC nel catalogo 'su nuvola' del servizio in streaming di Microsoft, Spencer ha preso spunto dalla tecnologia messa a punto da Google per dare forma a Stadia (ricordiamo che lo scambio di messaggio che vi riportiamo è avvenuto nel 2021, ben prima della chiusura ufficiale di Google Stadia) per sostenere come "Google riutilizza il proprio hardware cloud Linux, quindi sì, noi possiamo fare altrettanto ed eseguire nativamente i giochi PC in streaming sull'esistente architettura SKU e GPU Azure, di conseguenza avremmo più opportunità per riutilizzare quell'ecosistema e recuperare i costi".

Anche Choundry concorda con Phil Spencer e, in qualità di responsabile del cloud gaming di Microsoft, sostiene che sarebbe un'ottima idea sfruttare l'infrastruttura Azure esistente per potenziare l'offerta ludica e contenutistica di Xbox Cloud Gaming con l'aggiunta, appunto, dei videogiochi PC in streaming. E voi, cosa ne pensate al riguardo? Fateci sapere con un commento se siete interessati a giocare in streaming ai titoli PC Game Pass tramite Xbox Cloud Gaming.