Xbox Cloud Gaming: in arrivo tanti accessori e controller certificati

La crescita di Xbox Cloud Gaming spinge la casa di Redmond a stringere ulteriori collaborazioni con le aziende specializzate nella realizzazione di controller e accessori. Ecco gli ultimi prodotti certificati da Microsoft per accedere su dispositivi mobile ai servizi game streaming di Xbox Game Pass Ultimate.

Dalle colonne di Xbox Wire, i rappresentanti del colosso tecnologico americano invitano tutti gli interessati a dare un'occhiata ai nuovi prodotti firmati da Gamevice, Turtle Beach, RiotPWR e Gamesir.

Il primo controller presentato da Microsoft è Gamevice Flex, un pad 'estensibile' dal design ispirato JoyCon di Nintendo Switch che permette a tutti gli appassionati di utilizzare il proprio smartphone per fruire in streaming i titoli del catalogo di Xbox Cloud Gaming.

Lo speciale di Xbox Wire sui nuovi prodotti certificati da Microsoft per Xbox Cloud Gaming prosegue con il Recon Cloud Hybrid Game Controller di Turtle Beach, un pad 'classico' con integrata una clip per agganciare il proprio smartphone. Sempre da Turtle Beach è in arrivo anche l'Atom Controller, un dispositivo modulare che evolve il design dei JoyCon consentendo agli utenti di 'ruotare' uno dei due moduli per trasformarlo in un'impugnatura più ergonomica.

Il Cloud Gaming Controller di RiotPWR, invece, guarda al pubblico che desidera fruire i servizi di Xbox Cloud Gaming attraverso il proprio tablet: il pad, anch'esso modulare ed 'estensibile', si aggancia al tablet per consentire un'esperienza di gioco simile a quella offerta da console ibride come Steam Deck, ma con uno schermo di dimensioni decisamente più ampie.

I curatori di Xbox Wire segnalano anche l'arrivo sul mercato del Pro Mobile Gaming Controller di GameSir, un altro dispositivo che trae fortemente ispirazione dai JoyCon nintendiani per trasformare ogni smartphone in una console portatile dotata di un layout completo di tasti, trigger e analogici. Trovate tutti i link ai singoli controller sulle pagine di Xbox Wire con prezzi, specifiche e tempistiche di commercializzazione.