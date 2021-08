Xbox Cloud Gaming in Beta su PC: l'app Windows 10 accoglie tutti i membri Insider

Con un messaggio condiviso su tutti i social, i vertici della divisione videoludica di Microsoft invitano tutti i membri del programma Xbox Insider ad accedere al proprio catalogo Game Pass in streaming su PC Windows 10 con l'app in Beta di Xbox Cloud Gaming, il servizio conosciuto inizialmente come xCloud.

Dopo aver coinvolto una ristretta cerchia di utenti Game Pass Ultimate, il programma di Beta testing per l'applicazione PC Windows 10 di Xbox Cloud Gaming si estende a tutti i membri del programma Xbox Insider abbonati al Game Pass.

Stando a quanto spiegato dalla casa di Redmond, l'accesso ai servizi di Xbox Cloud Gaming su PC Windows 10 coinvolge tutti i membri Xbox Insider iscritti a Game Pass Ultimate in 22 Paesi (Italia inclusa). Un messaggio di invito per accedere all'app Beta di xCloud su PC Windows 10 dovrebbe essere stato inviato a tutti coloro che possiedono un account Xbox Game Pass Ultimate e fanno parte del programma Insider.

Per accedere al servizio, basta lanciare la pagina Play del sito Xbox.com utilizzando il proprio browser preferito, come Edge o Google Chrome, ed effettuare il login al proprio account Xbox per poter fruire in streaming a tutti i videogiochi del catalogo di Xbox Game Pass.