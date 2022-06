Xbox Cloud Gaming: come gira su TV Samsung? Un video mostra interfaccia e giochi

Il giornalista di The Verge Tom Warren mostra in anteprima l'aspetto e le funzionalità dell'app Xbox Cloud Gaming per Smart TV Samsung appena annunciata da Microsoft e dal colosso tecnologico sudcoreano.

L'applicazione in questione si chiamerà Xbox TV e, come sottolineato dalla casa di Redmond, potrà essere richiamata dal menù di tutte le Smart TV Samsung della gamma 2022 dall'azienda coreana. L'app entrerà perciò a integrarsi al Samsung Gaming Hub e garantirà l'accesso a tutti i videogiochi attualmente fruibili in streaming dall'utenza abbonata a Xbox Game Pass Ultimate tramite Xbox Cloud Gaming, oltre a Fortnite e, presumibilmente, ai futuri giochi free to play che approderanno nel servizio cloud di Microsoft.

Nel video confezionato da Tom Warren ci viene offerta una veloce panoramica delle funzionalità dell'app, dalle opzioni per connettere un controller Bluetooth all'accessibilità delle schede da richiamare a schermo per avviare i videogiochi in elenco. Il filmato mostra anche l'interfaccia e delle scene di gameplay in streaming sulla Campagna di Halo Infinite, testimoniando la facilità di accesso ai titoli e la fluidità dell'esperienza di gioco restituita dall'ecosistema "su nuvola" di Microsoft.

L'app Xbox TV sarà disponibile dal 30 giugno in 27 Paesi per tutti i possessori di una Smart TV Samsung della gamma 2022. Date un'occhiata al video e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questa applicazione.