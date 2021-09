Xbox Cloud Gaming: controlli touch dedicati per Halo Wars, The Medium e tanti altri giochi

Nel presentare i nuovi giochi gratis di settembre su Xbox Game Pass, Microsoft svela anche i titoli che ottengono dei controlli touch dedicati su Xbox Cloud Gaming, il servizio che consente agli iscritti a Game Pass Ultimate di fruire in streaming su sistemi mobile e PC a una vasta selezione di giochi.

L'impegno profuso dalla casa di Redmond per ampliare la rosa di servizi e funzionalità di Xbox Game Pass trova ulteriore conferma con l'annuncio della nuova lista di giochi che, a partire da oggi martedì 14 settembre, supportano i controlli touch specifici per smartphone e tablet Android o Apple.

Da Halo Wars a Omno, passando per Cris Tales e The Medium, l'elenco stilato dall'azienda statunitense comprende titoli in rappresentanza dei generi più disparati, con un layout di comandi touchscreen specifico per ciascun gioco.

Blinx: The Time Sweeper

Crimson Skies: High Road to Revenge

Cris Tales

Halo: Spartan Assault

Halo Wars: Definitive Edition

Halo Wars 2

Last Stop

Omno

Raji: An Ancient Epic

The Medium

Tropico 6

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che Microsoft ha da poco annunciato un ampliamento del servizio Xbox Remote Play e la possibilità di effettuare lo streaming dei giochi Xbox Series X/S su PC Windows 10 (e in futuro su Windows 11).