Xbox Cloud Gaming si sta espandendo: è sempre più richiesto, dice Phil Spencer

Poco ma sicuro, Xbox Cloud Gaming sta ottenendo un poco alla volta sempre più successo tra i giocatori, al punto che la richiesta dei consumatori sembra andare oltre le attuali capacità di Microsoft. A rivelarlo è stato Phil Spencer nel corso di un'intervista con Stephen Totilo di Game File.

Pur senza specificare numeri precisi, Il CEO di Microsoft Gaming spiega che il settore cloud di Xbox è cresciuto fino alla doppia cifra, segno che sta aumentando un poco alla volta il numero di ore spese dagli utenti sul cloud gaming. Nello specifico, negli ultimi sei mesi la crescita di Xbox Cloud Gaming è avvenuta in maniera più significativa in "mercati dove le console non domineranno mai", e in generale si sta rivolgendo sempre più attenzione a questo specifico ambito.

Spencer aggiunge che "la crescita sta avvenendo molto rapidamente" e soprattutto su dispositivi quali TV, Chromebook e dispositivi Android. Alla luce dunque di questa crescita sembra proprio che il 2024 potrebbe essere un anno cruciale per Xbox Cloud Gaming, con l'arrivo di potenziali cambiamenti che potrebbero renderlo ancora più centrale nelle strategie commerciali di Xbox.

Sempre nel corso della stessa intervista Spencer ha spiegato che Xbox non intende dire addio ai giochi in formato fisico che, seppur in misura minore, continua a far parte delle strategie della divisione Gaming di Microsoft.