Xbox Cloud Gaming: esteso il supporto a mouse e tastiera, ecco i nuovi giochi compatibili

A poche settimane di distanza dal primo elenco di giochi che supportano mouse e tastiera su Xbox Cloud Gaming, la nuova funzione del servizio verdecrociato legato a Xbox Game Pass Ultimate si espande per coinvolgere tanti altri titoli 'su nuvola'.

La nuova funzionalità, come facilmente intuibile, consente di utilizzare il mouse e la tastiera come input per giocare i titoli compatibili presenti nella ludoteca virtuale di Xbox Cloud Gaming. Ebbene, come sottolineato dallo stesso colosso tecnologico statunitense, gli abbonati a Game Pass Ultimate l'elenco dei videogiochi che supportano mouse e tastiera su xCloud è stato appena ampliato con altri quattordici titoli appartenenti ai generi più disparati.

Eccovi allora la lista dei nuovi videogiochi compatibili con mouse e tastiera su Xbox Cloud Gaming:

Cities: Skylines - Mayor’s Edition

Cities: Skylines - Remastered

House Flipper

Inkulinati (Game Preview)

Mount & Blade II: Bannerlord

Norco

Pikuniku

Quake

Quake 2

Slime Rancher 2

State of Decay 2

Terraria

The Sims 4

Valheim (Game Preview)

La nuova funzione di supporto per mouse e tastiera nei videogiochi appena elencati è già disponibile su Xbox Cloud Gaming. In attesa di scoprire quali altri titoli verranno aggiunti alla lista dei giochi compatibili con mouse e tastiera, vi ricordiamo che nei giorni scorsi la casa di Redmond ha svelato i nuovi videogiochi di aprile su Xbox Game Pass.

Su SUPER MARIO BROS. WONDER-Videogioco Nintendo - Ed. Italiana - Ve è uno dei più venduti di oggi.