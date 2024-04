Xbox Cloud Gaming si evolve: con la nuova interfaccia sembra davvero una Xbox 'su nuvola'!

L'espansione di Xbox Cloud Gaming descritta da Phil Spencer prosegue con un nuovo, importante aggiornamento che promette di avvicinare il sistema in game streaming targato Microsoft all'esperienza offerta dalle console 'tradizionali'.

Dalle colonne di The Verge, il giornalista Tom Warren anticipa i contenuti del prossimo aggiornamento che interesserà l'interfaccia di Xbox Cloud Gaming descrivendolo come uno dei più importanti dal lancio del servizio come parte dell'offerta riservata agli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate.

La piattaforma 'su nuvola' a tinte verdecrociate accoglierà infatti una nuova interfaccia utente comprensiva di molte delle funzionalità accessibili dalla dashboard di Xbox Series X|S: la nuova UI di Xbox Cloud Gaming integrerà infatti l'accesso diretto alla chat di gruppo su Xbox, ai messaggi, alle notifiche del proprio account, ai collegamenti ai videogiochi eseguiti di recente e a tante altre opzioni, il tutto direttamente da browser. Sostanzialmente, sarà come accedere in remoto a una versione semplificata della dashboard delle console della casa di Redmond che hanno appena ricevuto l'Update di Aprile su Xbox Series X|S e One, con ricche novità anche per il Gaming Hub disponibile per gli utenti che accedono all'app Xbox su PC Windows.

Il profondo redesign dell'interfaccia di Xbox Cloud Gaming si trova attualmente in fase di testing e dovrebbe essere disponibile per tutti i fruitori del servizio in game streaming di Microsoft nei prossimi mesi.

Su Sony PlayStation®5 - DualSense™ Wireless Controller è uno dei più venduti di oggi.