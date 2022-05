Xbox Cloud Gaming, Fortnite è solo l'inizio per Microsoft: Satya Nadella detta la linea

L'amministratore di Microsoft, Satya Nadella, riprende la sorprendente notizia dello sbarco di Fortnite gratis su Xbox Cloud Gaming per sottolineare come l'arrivo dell'iconico battle royale faccia parte dei piani di espansione del servizio in game streaming delineati dalla casa di Redmond e dalla divisione Xbox.

Nel post condiviso sui social, il CEO di Microsoft celebra la "collaborazione con Epic Games per rendere disponibile Fortnite con Xbox Cloud Gaming", per poi sottolineare "l'impegno a sfruttare la potenza del cloud per offrire nuovi, fantastici giochi a più persone possibili e su più dispositivi".

La linea dettata da Nadella e dal boss della divisione Xbox Phil Spencer viene ripresa anche da Catherine Gluckstein: nell'ultimo approfondimento su Xbox Wire, la vice presidente ed Head of Product di Xbox Cloud Gaming ha confermato come l'arrivo di Fortnite nel servizio in game streaming rappresenti "solo l'inizio per noi. Da questa partnership con Epic impareremo, implementeremo le funzionalità richieste dai giocatori con i feedback e col tempo cercheremo di portare ancora più titoli free-to-play ai giocatori attraverso i servizi Cloud. La nostra continua crescita e capacità di abbracciare nuovi modelli di business è guidata dal modo in cui stiamo evolvendo i servizio in game streaming per fare del Cloud una componente dell'ecosistema Xbox".

A giudicare da quanto suggerito da Nadella e chiarito da Gluckstein, quindi, in futuro dovremmo assistere all'approdo di ulteriori videogiochi free-to-play su Xbox Cloud Gaming sul modello della versione "su nuvola" di Fortnite, ovvero senza alcun obbligo di iscrizione a Xbox Game Pass e al relativo tier Ultimate. Per rimanere in tema, qui trovate un approfondimento su come giocare gratis a Fortnite su Xbox Cloud Gaming.