Xbox Cloud Gaming: iniziano i test per l'integrazione con le console Xbox, ecco i dettagli

Microsoft ha iniziato a testare l'integrazione di Xbox Cloud Gaming, inizialmente conosciuto come xCloud, sulle console targate Xbox. Questa prima fase consente ai giocatori iscritti al programma Xbox Insider di provare il servizio cloud della casa di Redmond.

A partire da oggi i giocatori iscritti al programma Xbox Insider nell'anello Alpha Skip-Ahead e Alpha (i due gradi più alti) saranno in grado di provare la nuova integrazione di Xbox Cloud Gaming su Xbox One e Xbox Series X/S che consente di accedere ad oltre 100 titoli del catalogo di Xbox Game Pass direttamente in streaming, senza la necessità di effettuare alcun tipo di download preliminare. Tutti i giochi compatibili con il sistema cloud di Microsoft compariranno con una nuova icona a forma di nuvola e potranno essere lanciati con un semplice passaggio. Al momento l'integrazione supporta flussi a 1080p e 60 fps, esattamente come la controparte per PC ormai disponibile da qualche mese via browser e recentemente aggiunta in fase beta anche alla Xbox App.

Questa prima fase di test sarà ristretta ad un piccolo numero di utenti scelti casualmente tra quelli iscritti al già citato programma di tester ma nel corso del tempo Microsoft punta ad allargare gradualmente la platea. Entro la fine dell'anno in ogni caso il colosso di Redmond promette di rendere pubblica l'integrazione. Intanto Microsoft ha introdotto il supporto a Dolby Vision su Xbox Series X/S.