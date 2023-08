Xbox Cloud Gaming e le lunghe code: è tutta colpa di GTA V?

Nel corso degli ultimi giorni sono in moltissimi gli utenti che stanno segnalando sui social un incremento delle code per accedere alle funzionalità di Xbox Cloud Gaming, che in alcuni casi richiedono anche un'ora per poter giocare in streaming.

Tale evento sta generando un bel po' di malcontento, anche perché solo Fortnite Capitolo 4 può essere giocato in via gratuita e tutti gli altri titoli della libreria sono disponibili esclusivamente per gli utenti abbonati a Xbox Game Pass nella sua versione più costosa, ovvero la Ultimate. Dal momento che il battle royale di Epic Games non ha ricevuto aggiornamenti di rilievo che potrebbero aver fatto registrare picchi di utenti connessi, molti riconducono queste code infinite al recente arrivo di Grand Theft Auto V su Xbox Game Pass, titolo Rockstar Games che è disponibile anche su Xbox Cloud Gaming.

Esistono però altre due teorie che potrebbero spiegare questo improvviso aumento dei tempi d'attesa. La prima riguarda il costante aumento della libreria dei giochi Xbox disponibili in streaming, che avrebbero costretto Microsoft a non avere server per ciascuno di essi e a modificarne la struttura in base alle richieste. L'altra possibile spiegazione, che è anche quella più probabile, riguarda il recente arrivo di ChatGPT e delle IA generative su Microsoft Edge: secondo alcune voci, il colosso di Redmond utilizzerebbe i server di Xbox Cloud Gaming inattivi per soddisfare le richieste in arrivo dagli utenti che utilizzano le IA del bowser proprietario.

Insomma, non è detto che la colpa sia tutta di GTA 5 e non possiamo escludere che nei prossimi giorni arriverà una dichiarazione da parte di Microsoft sulle eventuali strategie atte a rendere più fluido l'accesso ai server del servizio.

Sapevate che Xbox Cloud Gaming è il servizio meno usato dagli utenti Xbox Game Pass Ultimate?