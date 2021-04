Xbox Cloud Gaming messo alla prova su iOS e da web: primi video dimostrativi con Ori

Microsoft ha fatto la felicità dei suoi clienti annunciando la Beta di Xbox Cloud Gaming (precedentemente xCloud) per iOS e PC Windows 10 per gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate. L'inizio della fase di prova coincide proprio con la giornata di oggi, e alcuni fortunati giocatori sono stati selezionati per provare con mano l'entusiasmante novità.

Tom Warren di The Verge ha ben pensato di mettere a disposizione di chi non fosse stato scelto da Microsoft, o non disponesse di un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate, alcuni video dimostrativi, così da poter dare un'occhiata alle prestazioni di Xbox Cloud Gaming durante questa sua prima fase di test pubblica. Possiamo dunque ammirare Ori and the Will of the Wisps in azione su mobile e su iPad, oltre che direttamente da web su PC. Warren si dice soddisfatto della fluidità e della qualità generale offerta dal servizio, comparabile a quella che avremmo normalmente su una console Xbox. Tuttavia, permangono al momento alcuni problemi di input lag, di cui Microsoft è peraltro consapevole: la casa di Redmond ha già comunicato sui propri canali social di essere al lavoro su un fix. Del resto, la piattaforma è in Beta e problemi del genere non dovrebbero sorprendere più di tanto i partecipanti.

Come potete notare, Xbox Cloud Gaming contiene una vastissima libreria di giochi, e stando a quanto dichiarato da Warren sembrerebbe comprendere di fatto lo stesso elenco di prodotti presenti su Xbox all'interno del Game Pass. Questo non è che l'inizio per il gaming in cloud di Microsoft: Phil Spencer ha rassicurato i giocatori sulle future funzionalità che verranno introdotte nel servizio, tra cui i nuovi server, la possibilità di giocare da console e lo streaming da console a PC.