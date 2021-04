Xbox Cloud Gaming: Microsoft annuncia l'arrivo dei controlli touch per oltre 50 giochi

Sin dal momento del lancio del servizio Xbox Cloud Gaming legato ad Xbox Game Pass, Microsoft ha continuato a lavorare per implementare funzionalità e per migliorare le prestazioni, soprattutto in ambito mobile. Oggi la società di Redmond ha annunciato di aver introdotto i controlli touch per oltre 50 giochi.

Sebbene il cloud gaming di Xbox Game Pass (prima conosciuto come Project xCloud) sia ancora in fase beta, il servizio ha già mostrato le proprie potenzialità convincendo sempre più fan e accrescendo il numero di abbonati. Dopo aver aggiunto i primi controlli touch lo scorso settembre, in particolare per Minecraft Dungeons, Microsoft ha continuato ad implementare funzionalità fino all'annuncio odierno: "Oggi siamo orgogliosi di condividere che abbiamo lavorato con gli sviluppatori per abilitare i controlli touch su oltre 50 giochi che potete giocare con Xbox Cloud Gaming (Beta). Oltre a Minecraft Dungeons i controlli touch sono ora disponibili anche per Sea of Thieves, Gears 5, Dragon Quest XI: Echi di un'era perduta, Slay the Spire e tanti altri".

Potete trovare la lista di tutti i giochi con controlli touch abilitati per i dispositivi Android a questo link. Nel frattempo i vertici di Xbox hanno annunciato i nuovi giochi che entreranno a far parte del servizio in abbonamento Xbox Game Pass: tra questi spiccano GTA 5 e la ex esclusiva PlayStation, MLB The Show 21.