Xbox e cloud gaming: Microsoft propone Azure agli sviluppatori Indie

Da ormai diverso tempo, il mondo Xbox guarda con interesse all'intrigante sottobosco creativo degli sviluppatori indipendenti, coi i quali dialoga spesso tramite il programma ID@Xbox.

Dopo aver portato molte perle Indie su ecosistema Xbox e all'interno del catalogo del servizio Xbox Game Pass, il colosso di Redmond punta ora ad accompagnare le software house più piccole verso la transizione in direzione del cloud gaming. A confermare questa intenzione è un annuncio di lavoro pubblicato ad Microsoft e dedicato ad un futuro Responsabile del programma ID@Azure. Con quest'ultimo, come facilmente intuibile, Microsoft punta ad accrescere le competenze dei team indipendenti in materia di sviluppo videoludico legato alle tecnologie di cloud gaming.



In particolare, il futuro direttore di questa nuova iniziativa verdecrociata dovrà occuparsi di individuare le strategie migliori per supportare i team Indie nell'aderire all'utilizzo dei server Azure. Un impegno che potrebbe tradursi nel lungo periodo sull'approdo di nuovi indie nel servizio di cloud gaming di Xbox, attualmente in costante crescita. Secondo alcune ipotesi, ad esempio, al momento Microsoft starebbe testando la risoluzione 1080p per i giochi su xCloud. A più riprese, inoltre, la dirigenza Xbox ha ribadito l'impegno nella compagnia nel settore. Phil Spencer, ad esempio, ha di recente indicato lo sviluppo in cloud come il futuro del gaming.