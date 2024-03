Xbox Cloud Gaming: mouse e tastiera finalmente supportati con un primo elenco di giochi

A poche settimane dall'arrivo della prima ondata di giochi Xbox fruibili tramite l'abbonamento a Boosteroid, ecco che Microsoft annuncia altre importanti novità per chi fruisce dei servizi cloud dedicati al gaming.

Tramite un post pubblicato su Xbox Wire, Microsoft ha annunciato il tanto atteso arrivo del supporto a mouse e tastiera per Xbox Cloud Gaming. Ad avere accesso alla nuova feature saranno al momento soltanto gli Xbox Insider, che potranno iniziare a giocare con mouse e tastiera in Edge, Chrome o nell'app Xbox su PC Windows, quasi due anni dopo che Microsoft aveva annunciato che si stava preparando ad aggiungere il supporto.

Non tutti i giochi saranno supportati durante l'anteprima, ma ce n'è un'ampia selezione, tra cui Fortnite, Sea of Thieves e Halo Infinite. Microsoft avverte che alcuni giochi visualizzeranno brevemente gli elementi dell'interfaccia utente del controller prima di adattarsi all'input del mouse e della tastiera dopo aver iniziato a interagire con il gioco. Di seguito vi riportiamo l'elenco dei giochi attualmente supportati:

Fortnite (Browser only)

ARK Survival Evolved

Sea of Thieves

Grounded

Halo Infinite

Atomic Heart

Sniper Elite 5

Deep Rock Galactic

High on Life

Zombie Army 4 Dead War

Gears Tactics

Pentiment

Doom 64

Age of Empires 2

Se siete interessati a provare i giochi con mouse e tastiera nella versione browser di Xbox Cloud Gaming, dovrete essere in modalità a schermo intero. In questo modo il gioco potrà acquisire correttamente il puntatore del mouse come input. Se volete invece uscire dalla modalità mouse e tastiera e utilizzare un controller Xbox, basterà utilizzare la shortcut ALT+F9.

