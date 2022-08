Xbox Cloud Gaming: GTA Online, Red Dead Online, Valhalla, Cyberpunk e altri avvistamenti

Nel corso dell'ultimo anno, il servizio di Xbox Cloud Gaming è stato protagonista di un vero e proprio boom, con tantissimi videogiocatori che si sono affacciati allo streaming come sistema di fruizione della propria libreria.

Come promesso da Microsoft, sembra che ora il servizio sia in procinto di compiere un'ulteriore evoluzione. Un interessante avvistamento ha infatti lasciato intuire che nel prossimo futuro Elden Ring e GTA 5 potranno essere giocati con Xbox Cloud Gaming, a patto di avere regolarmente acquistato i singoli titoli, che non risultano infatti inclusi nel catalogo Xbox Game Pass.

A poche ore di distanza da questa prima segnalazione, pare che il colosso di Redmond stia facendo le cose in grande, con ulteriori produzioni AAA che sembrano infatti pronte a compiere il medesimo passo. Nello specifico, come potete verificare in calce a questa news, si parla di Assassin's Creed: Valhalla, Call of Duty Vanguard, Cyberpunk 2077 e WWE 2K22, oltre a GTA Online e Red Dead Online.



Al momento, da Microsoft non sono giunte comunicazioni in merito, ma non è da escludere che un annuncio possa a questo punto giungere nel breve periodo. A brevissimo, sarà in effetti tempo di Gamescom 2022, con la Fiera di Colonia che potrebbe portare importanti novità per l'offerta proposta da Xbox Cloud Gaming.