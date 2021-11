Xbox Cloud Gaming: novità in arrivo questa settimana per Jez Corden

Secondo Jez Corden di Windows Central (fonte sempre molto autorevole per quanto riguarda il mondo Xbox), questa settimana arriveranno novità legate a Xbox Cloud Gaming.... ma di cosa potrebbe trattarsi esattamente?

Purtroppo il giornalista e insider non svela nulla in proposito se non che "alcune intriganti novità per i fan di Xbox Cloud Gaming sono in arrivo questa settimana", dichiarazione che non permette purtroppo di carpire informazioni utili per scoprire la natura di questo (o questi) annuncio misterioso.

A metà novembre Microsoft ha portato il Cloud Gaming su Xbox One e Xbox Series X/S, tra i giochi compatibili troviamo A Plague Tale Innocence, Aragami 2, Conan Exiles, Control, Battlefield V, Back 4 Blood, For Honor, Forza Horizon 4 e FH5, Injustice 2, Kingdom Hearts 3, MechWarrior 5 Mercenaries, Sniper Elite 4, Marvel's Avengers, Star Wars Battlefront 2, State of Decay 2, La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra e The Outer Worlds, l'idea è che presto altri giochi possano aggiungersi al catalogo così da poter essere riprodotti in Cloud dalle console Xbox, ma l'annuncio potrebbe riguardare anche altri aspetti del progetto.

C'è da dire che Corden non pone l'accento su "grandi annunci" e questo farebbe pensare ad una notizia in tono minore ma è solamente una ipotesi, presumibilmente ne sapremo di più nel corso della settimana appena iniziata.