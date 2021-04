Xbox Cloud Gaming: nuovi server, streaming da console e giochi PC, parla Phil Spencer

Il boss di Xbox Phil Spencer ha intrattenuto la community di Twitter con un'interessante discussione sullo stato di Xbox Game Pass ed in particolare sul futuro di Xbox Cloud Gaming, suggerendo le novità in arrivo nei prossimi mesi.

Nella giornata che anticipa l'esordio del cloud gaming targato Xbox (prima conosciuto come xCloud) su PC Windows 10 e sistemi mobile iOS, Phil Spencer ha intrapreso una discussione con i fan rispondendo a dubbi e curiosità sul futuro di Xbox Cloud Gaming. Innanzitutto Spencer ha rassicurato la community sull'aggiornamento hardware dell'infrastruttura: i server blade basati sulle console di nuova generazione Xbox Series X/S sono infatti in fase di test interno e nei prossimi mesi potrebbero essere messi a disposizione del grande pubblico. Il boss della casa verdecrociata, replicando ad una richiesta specifica, ha poi aperto le porte all'arrivo del cloud gaming direttamente da console: i preparativi sono in corso e, sebbene i tempi non siano ancora maturi, in un futuro non troppo lontano i giocatori di Xbox potranno accedere ai servizi di cloud gaming dalle proprie macchine da gioco.

Phil Spencer ha infine speso alcune parole sull'arrivo dei giochi per PC su Xbox Cloud Gaming e s: "Si, Azure aiuta. Uno dei motivi per cui spingiamo per il cross save è che non vogliamo che i giocatori debbano decidere a quale versione di un titolo in cloud giocare a meno che non lo vogliano. I progressi devono spostarsi con il tuo account, stessa cosa con la community. Ma i giochi PC arriveranno, ora siamo concentrati su quelli console".

Intanto Microsoft ha pubblicato il nuovo aggiornamento per Xbox Series X/S che introduce una serie di importanti novità.