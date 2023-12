Xbox Cloud Gaming da oggi disponibile su Meta Quest con Game Pass Ultimate

Mantenendo fede a quanto annunciato nei mesi precedenti, Meta e Microsoft rendono disponibile da oggi il catalogo di Xbox Cloud Gaming su Meta Quest 2, 3 e Pro. Gli utenti saranno in grado di accedere alla vasta libreria di titoli fruibili in streaming se in possesso di un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate.

Una versione beta dell'app dedicata al cloud gaming è ora disponibile per gli headset Meta Quest 2, 3 o Pro. Questa consente di riprodurre in streaming centinaia di giochi Xbox con un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate, un controller e un visore della famiglia Quest.

L'app beta è disponibile nel Meta Quest Store e vi basterà associare un controller Bluetooth supportato per iniziare a giocare. Potete utilizzare un controller Xbox (che supporta il Bluetooth), uno PS4 o anche i controller Switch Pro di Nintendo. Il supporto per i controller PS5 "arriverà in futuro", stando a quanto riferito da Meta.

L'app Xbox Cloud Gaming fruibile tramite i visori Meta fa parte di una più ampia partnership tra Microsoft e Meta per portare le esperienze di Microsoft Teams, Office e Windows in VR. Microsoft Teams sta per passare al 3D a gennaio, con l'arrivo di un'esperienza in Realtà Virtuale basata su Mesh che sarà disponibile sui visori Meta Quest.