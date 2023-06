Xbox Cloud Gaming è in perdita: si tratta del servizio meno usato dagli utenti Ultimate

Fra le tante dichiarazioni relative alla battaglia legale tra Microsoft e la FTC (Federal Trade Commission) ne troviamo anche una su Xbox Cloud Gaming, il servizio di gioco in streaming disponibile esclusivamente per gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate.

Dalle parole di Sarah Bond, Corporate Vice President di Xbox, emerge che questa particolare feature non gode di grande popolarità fra gli utenti. Sembrerebbe infatti che Xbox Cloud Gaming venga utilizzato pochissimo su dispositivi mobile o browser e la quasi totalità dei giocatori sfrutti la versione console. Il motivo di tale disparità è molto semplice: i giocatori non vogliono usare il servizio come alternativa alle console, ma solo ed esclusivamente per avviare un gioco mentre questo è in fase di download su Xbox One o Series X|S. Ed è proprio per questo motivo che al momento il servizio in streaming è in perdita, visto che mantenerlo in attività ha dei costi considerevoli.

La stessa Bond ammette che l'esperienza di xCloud non è l'ideale per i videogiocatori, visto che si tratta di giochi che vengono trasmessi da un dispositivo all'altro. Non a caso, Microsoft sembra aver accantonato l'idea di separare Xbox Cloud Gaming dal Game Pass.

Tra le tante informazioni che abbiamo appreso grazie alla disputa legale vi è anche quella relativa a Call of Duty, visto che Black Ops Cold War ha rischiato di non uscire su Xbox Series X|S.