Xbox Cloud Gaming: il report del CMA sottolinea il grande successo del servizio di Xbox

L'ultimo periodo del mondo del Cloud Gaming non è stato affatto positivo: è dello scorso mese la notizia della chiusura definitiva dei battenti di Google Stadia, che ha segnato una grande battuta d'arresto per l'inserimento di Google nel mondo del Gaming in Cloud. Eppure, le ultime evidenze promosse dal CMA evidenziano il grande successo di xCloud.

A distanza di pochi giorni dalle controverse dichiarazioni del Competition and Markets Authority, che sostiene sia necessaria una console per giocare in Cloud (dimostrando così i limiti nella conoscenza del settore videoludico dello stesso CMA), arrivano delle nuove indagini di mercato relative al Cloud Gaming. L'autorità per la concorrenza e i mercati del Regno Unito ha da poco pubblicato alcune statistiche relative alle percentuali di utilizzo - da parte degli utenti - dei servizi di Gaming via Cloud esistenti.

Tali dati metterebbero in evidenza la grande potenza videoludica costituita da Project xCloud, il servizio ideato dalla compagnia verde crociata nel corso degli ultimi anni. Come possiamo leggere, infatti, dal 2021 al 2022 vi è stato un aumento del numero di utenti interessanti al servizio targato Xbox, il quale ha raggiunto una percentuale di utenti complessivi che si attesta tra il 60 ed il 70% dei fruitori del Cloud Gaming.

Quote di mercato dei giochi in Cloud nel 2021

xCloud: 20-30%

Nvidia GeForce Now: 20-30%

Google Stadia: 5-10%

PlayStation Cloud Gaming: 10-20%

Amazon Luna: 0-5%

Quote di mercato del Cloud Gaming nel 2022

xCloud: 60-70%

PlayStation Cloud Gaming: 10-20%

Nvidia GeForce Now: 10-20%

Google Stadia: 0-5%

Amazon Luna: 0-5%

Ai risultati negativi già conosciuti nell'ambito del servizio Google Stadia, si contrappone il successo di Microsoft con il progetto denominato xCloud. Quelli presentati dal CMA sarebbero dati di per sé limitati: basti pensare alla facile possibilità di accesso al Cloud Gaming e al Game Pass con un unico abbonamento, senza tenere conto dell'assenza di un valore netto di utenti che comporrebbero le suddette percentuali. Ciò nonostante, la situazione prospettata dal CMA dimostra il successo di xCloud tra i giocatori.