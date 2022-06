Xbox Cloud Gaming: RiotPWR svela in video il nuovo Mobile Controller

Nella giornata che ha fatto da sfondo, finalmente, all'annuncio dei nuovi giochi gratis su Xbox Game Pass di giugno, RiotPWR presenta ufficialmente un nuovo Mobile Controller studiato per garantire le massime prestazioni ingame con Xbox Cloud Gaming.

Il nuovo prodotto dell'azienda specializzatasi nella produzione di periferiche e accessori per videogiocatori su sistemi mobile è specificamente dedicato agli abbonati Xbox Game Pass Ultimate che utilizzano il proprio smartphone iOS per fruire in streaming i titoli della ludoteca di Xbox Cloud Gaming.

Il nuovo controller si connette direttamente alla porta Lightning e, per questo, non necessita di batterie supplementari o del Bluetooth: il dispositivo presenta anche una clip rimovibile e regolabile che permette di agganciare saldamente il proprio melafonino, oltre a una funzione di ricarica pass-through che permette agli utenti di ricaricare il telefono mentre utilizzano il controller.

Come possiamo intuire osservando il video di presentazione confezionato da RiotPWR, il controller vanta un design estremamente simile a quello del pad ufficiale di Xbox Series X/S e una disposizione pressoché identica di pulsanti principali, tasti funzione, trigger e analogici, con tanto di ingresso per cuffie o auricolari.

Il lancio del Mobile Controller per Xbox Cloud Gaming su dispositivi iOS di RiotPWR è previsto negli Stati Uniti per l'1 agosto al prezzo di 69,99 dollari. In attesa di scoprire se e quando il pad verrà lanciato anche in Europa, vi lasciamo al filmato di cui sopra.