Xbox Cloud Gaming sbarca su console! Disponibile ora su Xbox One e Xbox Series X/S

Dopo l'incredibile successo di Forza Horizon 5 e il lancio a sorpresa del multiplayer di Halo Infinite, Microsoft rende ancora più indimenticabile questo novembre annunciando l'avvenuta disponibilità di Xbox Cloud Gaming direttamente da console Xbox One e Series X/S.

La funzione, disponibile fino ad oggi solo per i tester del programma Xbox Insider, è ufficialmente accessibile da tutti gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate. Attraverso questo servizio, gli iscritti a Game Pass possono sfruttare il game streaming del sistema conosciuto precedentemente come xCloud per giocare "su nuvola" direttamente dalla propria console e, quindi, senza dover occupare spazio sul proprio hard disk.

Si tratta quindi di una funzione estremamente utile per chi desidera sfruttare i privilegi del proprio abbonamento, e la velocità di connessione della propria rete a banda larga, per provare le centinaia di titoli presenti nel catalogo del Game Pass senza effettuare il download dei giochi. Una vera manna dal cielo per i possessori di Xbox Series S.

Il servizio parte ufficialmente nella giornata di oggi, mercoledì 17 novembre, in 25 Paesi, ivi compresa l'Italia, con un'introduzione graduale della funzione che si protrarrà per qualche settimana. Una volta entrata a pieno regime (supponiamo entro la fine dell'anno), la funzione consentirà a tutti gli iscritti a Xbox Game Pass Ultimate di cliccare sull'icona Xbox Cloud Gaming che apparirà su tutti i giochi del catalogo digitale del Game Pass per effettuarne lo streaming.

Su Xbox One, Xbox One S e Xbox One X, oltretutto, le versioni cloud dei titoli accessibili saranno quelle basate su hardware nextgen di Xbox Series X, con tutti i benefici che ne derivano sia in termini grafici che di funzionalità di caricamento.