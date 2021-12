Xbox Cloud Gaming: molti utenti giocano solo tramite controlli touch, svela Microsoft

In uno scambio di battute avvenuto tra Monty Hernandez e i giornalisti di The Verge, il Senior Program Manager del team Xbox ha descritto l'ascesa dei controlli touch come metodo di gioco preferito da una fetta sempre più ampia di abbonati a Game Pass Ultimate che accedono ai servizi di Xbox Cloud Gaming.

Illustrando gli enormi sforzi profusi dalla casa di Redmond per attrarre un numero sempre maggiore di appassionati di videogiochi all'ecosistema Xbox tramite il Game Pass, Hernandez ha candidamente ammesso che "il 20% dell'intera utenza che accede a Xbox Cloud Gaming utilizza i controlli touch come metodo di gioco esclusivo. Pertanto, per noi è davvero importante che i giochi da fruire in streaming su dispositivi mobile siano abilitati ai controlli touch e, soprattutto, funzionino bene in quel determinato contesto".

Degli oltre 100 giochi Xbox Game Pass abilitati ai controlli touch, stando a quanto spiegato da Hernandez ce ne sono diversi con il 30% della propria base di utenti composta da giocatori che vi accedono solo ed esclusivamente tramite il proprio smartphone e senza l'ausilio di controller "fisici". Il Re indiscusso di questa speciale "classifica di gradimento touch" è Hades, seguito da New Super Lucky's Tale, Yakuza Like a Dragon, Scarlet Nexus, Dragon's Quest XI, Minecraft Dungeons e Football Manager 2022 Xbox Edition.

Il manager del Team Xbox sottolinea inoltre come "abbiamo riscontrato, in media, un aumento del 200% nell'utilizzo di quei giochi Xbox Game Pass che implementano i controlli touch su Xbox Cloud Gaming. Molti titoli del Game Pass che vengono fruiti in streaming hanno dei controlli touch impressionanti, con uno stile e un'iconografia personalizzati che aiutano i giocatori a immergersi ancor di più nei rispettivi mondi utilizzando esclusivamente un touchscreen".

A detta di Hernandez, anche gli sviluppatori sono consapevoli di questo interesse manifestato dai giocatori: in quest'ottica rientra l'impegno di Microsoft nel rendere disponibili gratuitamente su GitHub gli strumenti di sviluppo necessari per implementare i controlli touch in qualsiasi titolo del Game Pass.