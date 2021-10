Xbox Cloud Gaming su Series X|S e One è sempre più vicino: programma Insider esteso

Già disponibile sui dispositivi mobili e su PC, il servizio di gaming in streaming Xbox Cloud Gaming sta per approdare anche sulle console One e Series X|S. I test, cominciati un mese fa circa, sono entrati quest'oggi in un'altra fase molto importante.

Lo scorso 28 settembre Microsoft ha concesso la possibilità di provare Xbox Cloud Gaming su One e Series X|S a tutti i membri Insider appartenenti ai segmenti Alpha e Alpha Skip-Ahead, ossia i più prestigiosi e selettivi. I test, a quanto pare, sono andati piuttosto bene, dal momento che oggi 26 ottobre la casa di Redmond ha esteso il pubblico degli Insider ammessi offrendo anche ai membri Beta e Delta (terzi e quarti nella scala gerarchica del programma) l'opportunità di testare il gaming in streaming made in Xbox anche sulle console della casa.

Ciò significa che manca sempre meno al roll-out pubblico di Xbox Cloud Gaming su One e Series X|S. L'ultima fascia degli Insider rimasta è quella degli Omega, un open ring aperto praticamente a tutti gli iscritti, senza alcuna distinzione.

Il debutto del servizio su console aprirà le porte a tante nuove opportunità per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass, che in questo modo potranno sfruttare lo streaming per diverse finalità. Ad esempio, potranno provare un gioco prima di scaricarlo sul proprio hard disk o SSD, oppure ancora potranno giocare titoli esclusivi per Xbox Series X|S anche su One.