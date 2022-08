Xbox Cloud Gaming spicca il volo: l'utilizzo è incrementato del 1800% nell'ultimo anno

Sebbene Microsoft abbia messo in chiaro che il gaming su cloud non andrà a sostituire le tradizionali console, il colosso di Redmond si è detto al contempo estremamente lieto dei notevolissimi progressi fatti da Xbox Cloud Gaming negli ultimi 12 mesi.

Sin dal lancio, Xbox Cloud Gaming ha fatto passi da gigante e nell'ultimo anno ha visto incrementare il suo utilizzo del 1800%. Il dato è stato confermato da Kevin LaChapelle e Catherine Gluckstein di Microsoft nell'ultimo community update di Xbox Cloud Gaming (che potete recuperare tramite il filmato riportato in cima alla notizia).

LaChapelle ha sottolineato che Microsoft sta lavorando per soddisfare la domanda di un numero ancor più esteso di giocatori tramite l'apertura di server aggiuntivi in tutto il mondo. In un recente incontro con gli investitori, Microsoft ha messo in chiaro la propria intenzione di raddoppiare la capacità dei server di Xbox Cloud Gaming nel prossimo anno.

Gran parte di questa crescita dipende senza dubbio da Fortnite, che ora risulta completamente free to play su Xbox Cloud Gaming senza nemmeno necessitare di un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate. Il battle royale di Epic Games risulta in questo modo giocabile bypassando le restrizioni di Apple e Google sui rispettivi store online.

Al fine di continuare a migliorare il servizio di Xbox Cloud Gaming, Microsoft ha sollecitato gli utenti a fornire il proprio feedback tramite questo portale.