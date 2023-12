Xbox Cloud Gaming e lo streaming dei giochi gratis con pubblicità: ne parla il CFO di Xbox

Dopo aver sollevato un vero e proprio polverone mediatico con le sue dichiarazioni (poi rettificate da Phil Spencer) in merito all'arrivo del Game Pass su console Nintendo e PlayStation, Tim Stuart di Microsoft ipotizza l'adozione di un sistema di streaming gratis con pubblicità Xbox Cloud Gaming.

Nel corso del summit TMT di Wells Fargo, il Chief Financial Officer della divisione videoludica della casa di Redmond ha discusso proprio della futura espansione di Xbox Cloud Gaming e delle possibilità offerte dai modelli di accesso ai servizi in streaming basati sulla fruizione di pubblicità.

Per Stuart, un sistema del genere consentirebbe infatti a Microsoft di "espandersi a livello squisitamente geografico. La nostra visione per Xbox Cloud Gaming è quella di offrire l'accesso in streaming ai titoli del Game Pass da qualsiasi dispositivo dotato di un browser e connesso a internet. In aree geografiche come l'Africa, l'India o il sud-est asiatico, come pure in altre regioni dove il mercato dei videogiochi su console non è prioritario, sarebbe interessante offrire un'opzione del tipo 'ti piacerebbe guardare per trenta secondi uno spot pubblicitario e poi avere l'opportunità di giocare per due ore in streaming?'".

A detta di Stuart, un sistema di streaming gratuito basato sulla visualizzazione saltuaria di pubblicità potrebbe essere la soluzione ideale per consentire la massima diffusione di Xbox Cloud Gaming in mercati come quello africano: "In Africa, dove il 50% della popolazione ha meno di 23 anni, un reddito in crescita e tutti possiedono almeno un dispositivo mobile connesso a internet, un modello di business simile avrebbe senso".

A chi ci segue, ricordiamo inoltre che Microsoft è al lavoro per portare lo streaming dei giochi PC su Xbox Cloud Gaming.