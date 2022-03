Xbox Cloud Gaming: il supporto a mouse e tastiera arriverà, dice Microsoft

Xbox Cloud Gaming permette ai suoi abbonati di godersi i titoli più recenti anche su PC di fascia bassa e dispositivi mobile, oltre che su console Xbox. Il servizio, tuttavia, manca ad oggi di una funzionalità richiesta da alcuni utenti, specialmente da parte di coloro che sono abituati a giocare da PC.

Stiamo parlando del supporto a mouse e tastiera, richiesto da chi, ad esempio, vorrebbe giocare uno sparatutto in prima persona senza doversi adattare ad un controller, a cui potrebbe non essere avvezzo. Ebbene, stando alle dichiarazioni del leader del progetto di Flight Simulator, Jorg Neumann, il supporto alle due periferiche sarà introdotto nei prossimi mesi tra le feature di Xbox Cloud Gaming. Neumann fa specificatamente riferimento al simulatore di volo, tuttavia è altamente improbabile che la funzionalità venga circoscritta al solo titolo di Asobo.

"Il team di Xbox Cloud Gaming ci sta lavorando e no, non posso dare una data perché si tratta del team della piattaforma. Non conosco le loro date, ma arriverà e stiamo anche discutendo del funzionamento dei controlli touch. Direi che accadrà nei prossimi mesi, non parliamo di settimane. Spero che sarà fatto entro giugno o giù di lì, ma non posso darlo per certo. Tutti lo vogliono, io lo voglio, e quindi... Arriverà", questa la dichiarazione di Neumann, che ha peraltro aggiunto che Flight Simulator potrebbe accogliere anche il supporto al giroscopio per rendere ancora più immersiva l'esperienza simulativa.

Stando alle informazioni raccolte, sembra che molti giocatori preferiscono giocare con i controlli touch su Xbox Cloud Gaming.