Xbox Cloud Gaming: supporto per mouse e tastiera in arrivo?

Il supporto per mouse e tastiera potrebbe presto arrivare per una selezione di giochi del catalogo Xbox Cloud Gaming, almeno stando ad una nuova opzione che ha fatto il suo debutto nell'ultima versione dell'app Xbox per PC.

Il nuovo aggiornamento porta in dote migliorie alla barra di ricerca e nuove icone, tra i filtri disponibili troviamo anche "supporto mouse e tastiera" e al momento provando a cercare i giochi compatibili troviamo solamente Sea of Thieves e Psychonauts 2. Con ogni probabilità si tratta di una funzionalità anche in fase di sviluppo, con la casa di Redmond che sta facendo test a riguardo nell'app ufficiale, così da prepararsi per il debutto ufficiale di questa opzione.

Certamente è una feature molto utile sopratutto per i giochi strategici e gestionali del catalogo Xbox Cloud Gaming che potrebbero guadagnare non poco dal supporto per mouse e tastiera. Nell'ultimo anno l'utilizzo di Xbox Cloud Gaming è cresciuto del 1800% grazie anche alla spinta garantita da Fortnite con quattro milioni di giocatori e un milione di nuovi utenti. Microsoft sta investendo sempre di più nei giochi via Cloud con l'obiettivo di migliorare l'infrastruttura e rendere l'esperienza più stabile e piacevole per i consumatori, di fatto il Cloud Gaming rappresenta uno dei pilastri dell'offerta ludica di Xbox.