Xbox Cloud Gaming su TV Samsung promosso da Alanah Pearce di Sony Santa Monica

Curiosamente, tra i primi che hanno potuto provare in anteprima il servizio di Xbox Cloud Gaming su TV Samsung, è Alanah Pearce, nota content creator e sceneggiatrice presso Sony Santa Monica.

Sebbene faccia parte del maggiore competitor di Microsoft nel settore del gaming, Alanah Pearce non ha avuto alcun problema a tessere le lodi dell'app TV di Xbox Cloud Gaming, frutto della collaborazione stretta tra il colosso di Redmond e Samsung e disponibile da pochi giorni in 27 Paesi. Il filmato che vi abbiamo proposto in apertura riporta le prime impressioni della Pearce, che si è detta molto soddisfatta dell'esperienza di gioco.

Al netto di qualche artificio grafico e di un'immagine che inevitabilmente risulta meno nitida di quella che possiamo ottenere tramite un software installato in locale su una console o su PC, Xbox Cloud Gaming offre un'esperienza positiva sia dal punto di vista visivo che dell'input lag.

Il video prosegue poi con un'intervista con l'Head of Product di Samsung, che spiega nel dettaglio il funzionamento dell'app e discute della partnership stretta con Microsoft, grazie alla quale è possibile fruire del catalogo di Xbox Game Pass direttamente da smart TV via streaming.

Recentemente, Microsoft ha introdotto un nuovo aggiornamento per il browser Edge tramite cui è stata introdotta la funzionalità Clarity Boost, che consente di godere di un'immagine più pulita durante le sessioni di gioco in streaming.