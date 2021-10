Xbox Cloud Gaming più veloce di Xbox One: in video i risultati dei test

Manca ormai pochissimo al lancio di Xbox Cloud Gaming su Series X|S e One, dal momento che gli iscritti al Programma Insider stanno già testando la funzionalità sulle console Microsoft e stanno pubblicando i filmati con dei test molto interessanti.

Un video pubblicato di recente sul canale YouTube ElAnalistaDeBits mette a confronto il funzionamento di alcuni giochi Microsoft su Xbox One, su Xbox Cloud Gaming (da Xbox One) e su Xbox Series S. Il risultato mette alla luce alcuni evidenti vantaggi per i possessori della console di vecchia generazione che decidono di giocare in streaming. Al netto di un input lag non perfetto e di una risoluzione talvolta più bassa, giocare attraverso Xbox Cloud Gaming garantisce un framerate più elevato e tempi di caricamento ridotti all'osso grazie al recente aggiornamento dei server, il quale permette di giocare la versione Xbox Series X dei vari titoli presenti in catalogo.

Nel caso di Gears 5, ad esempio, possiamo vedere come il gioco su Xbox One giri a 30fps e abbia dei caricamenti molto lunghi (talvolta superiori ai 40 secondi), invece su Xbox Cloud Gaming è possibile raggiungere i 60 fotogrammi al secondo e attendere molto meno di fronte alle schermate di caricamento. Tra i giochi coinvolti nel test troviamo anche Forza Horizon 4, The Medium e Hellblade, tutti con degli evidenti vantaggi per quello che concerne framerate e tempi d'attesa.