Xbox Cloud: quali giochi supportano i controlli touch? Lista aggiornata a gennaio 2022

Il servizio di gaming in streaming via Cloud di Microsoft integrato in Xbox Game Pass Ultimate è disponibile stabilmente ormai da mesi anche su smartphone Android, oltre che su PC e console della famiglia Xbox.

Per giocare in cloud su smartphone ai titoli presenti nel catalogo potete utilizzare due sistemi di controllo differenti: potete collegare un gamepad al vostro smartphone oppure utilizzare i controlli touchscreen. Questi ultimi però non sono disponibili per tutti i giochi di xCloud, e la lista dei titoli che supportano i controlli touch è in continuo aggiornamento ed espansione grazie al lavoro dei team di Microsoft, anche perché secondo gli ultimi dati sono molti i giocatori di Xbox Cloud Gaming che usano soltanto i controlli touch. Ecco quindi di seguito l'elenco completo dei giochi del catalogo di xCloud utilizzabili con il touchscreen su smartphone, aggiornato al mese di gennaio 2022:

Hades Gears 5 Game of the Year Edition Dragon Quest XI S: Echi di un'era perduta - Edizione Definitiva The Link Overcooked! 2 Monster Sanctuary Fae Tactics Dicey Dungeons One Step From Eden Football Manager 2022 Xbox Edition Backbone Moonglow Bay Echo Generation The Good Life Ring of Pain The Procession to Calvary Cities Skylines - Xbox One Edition Phoenix Point Astria Ascending AI: The Somnium Files Mighty Goose Scarlet Nexus Dandy Ace Lost Words: Beyond the Page Sable Aragami 2 Superliminal SkateBIRD I Am Fish Flynn: Son of Crimson Dead Cells The Artful Escape Crown Trick Signs of the Sojourner Slay the Spire Psychonauts Psychonauts 2 Train Sim World 2 Art of Rally Boyfriend Dungeon DIRT 5 Curse of the Dead Gods Golf With Your Friends What Remains of Edith Finch The Ascent Lethal League Blaze Omno BLiNX: The Time Sweeper Crimson Skies: High Road to Revenge Last Stop Raji: An Ancient Epic Cris Tales Farming Simulator 19 Bloodroots Tropico 6 Bug Fables: The Everlasting Sapling Going Under Bridge Constructor Portal Yakuza 5 Remastered Yakuza 6: The Song of Life Yakuza: Like a Dragon Darkest Dungeon The Wild at Heart STEEP Outlast 2 Streets of Rage 4 Rain on your Parade NieR: Automata Become As Gods Edition Enter the Gungeon Narita Boy Octopath Traveler Genesis Noir Torchlight III Empire of Sin Two Point Hospital Killer Queen Black Pillars of Eternity: Complete Edition Pillars of Eternity 2: Deadfire - Ultimate Edition Wreckfest Totally Accurate Battle Simulator Project Winter The Medium Donut County Desperados III Frostpunk: Console Edition Neoverse Monster Train Yes, Your Grace Gears Tactics Need for Speed Heat Peggle 2 Touhou Luna Nights Wasteland Remastered Wasteland 2 Director's Cut Wasteland 3 Telo Me Why: Capitolo 1-3 New Super Lucky's Tale Spiritfarer: Edizione Farewell Xeno Crisis Nowhere Project Fable Anniversary Fable 2 Fable 3 The Bard's Tale ARPG: Remastered and Resnarkled The Bard's Tale Trilogy The Bard's Tale IV: Director's Cut Viva Pinata Viva Pinata: TIP Halo: Spartan Assault Joy Ride Turbo Banjo-Kazooie Banjo-Tooie Jetpac Refuelled Minecraft Dungeons Fuzion Frenzy Hellblade Senua's Sacrifice Killer Instinct: Definitive Edition Sea of Thieves The Walking Dead: The Complete First Season The Walking Dead: Season Tel The Walking Dead: Michonne - The Complete Season The Walking Dead: A New Frontier - The Complete Season Double Dragon Neon Halo Wars: Definitive Edition Halo Wars 2: Standard Edition

Al momento attuale quindi ben 125 diversi titoli del catalogo Xbox Game Pass Ultimate sono giocabili su smartphone utilizzando controlli touchscreen. Nel corso del mese di gennaio altri titoli verranno aggiunti al catalogo: Mass Effect Legendary Edition è entrato a far parte di Game Pass su console e PC, mentre il 20 gennaio Rainbow Six Siege arriverà finalmente anche su PC Game Pass. Vi invitiamo quindi a restare aggiornati sulle pagine di Everyeye.