Xbox Cloud, Stadia e GeForce Now: Samsung Gaming Hub è disponibile per Smart TV del 2022

Come preannunciato da Microsoft con Xbox Cloud Gaming sulle TV Samsung, il colosso tecnologico sudcoreano lancia ufficialmente il Gaming Hub, una "piattaforma su nuvola" che consente di accedere al servizio in abbonamento della casa di Redmond e ad altri ecosistemi in game streaming su Smart TV della gamma 2022.

La nuova sezione interattiva richiamabile dall'interfaccia delle Smart TV Samsung della gamma 2022 offre l'accesso alle applicazioni in game streaming di servizi come Google Stadia, NVIDIA GeForce Now e, appunto, Xbox Cloud Gaming, senza l'obbligo di possedere alcuna console.

Il funzionamento del nuovo servizio offerto da Samsung agli acquirenti dei loro Smart TV più recenti consente ai giocatori di effettuare il login agli account Xbox, Google o NVIDIA GeForce e, completato questo semplice passaggio, accedere al catalogo di giochi Xbox Game Pass Ultimate fruibili da Xbox Cloud Gaming e ai titoli Google Stadia e GeForce Now posseduti. Nel celebrare il lancio di Samsung Gaming Hub, l'azienda coreana specifica che i prossimi aggiornamenti amplieranno ulteriormente l'offerta dell'applicazione attraverso l'aggiunta del catalogo in game streaming di Amazon Luna e l'arrivo di altre sorprese, funzionalità e ottimizzazioni non meglio specificate.

Nell'attesa di scoprire se il Samsung Gaming Hub o applicazioni analoghe saranno disponibili anche per le Smart TV meno recenti o di altri produttori, vi lasciamo al filmato promozionale confezionato da Microsoft per annunciare l'arrivo di Xbox Cloud Gaming nel Gaming Hub di Samsung.