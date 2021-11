Xbox compie 20 anni, auguri alla prima console Microsoft! Evento in diretta oggi su Twitch

Il 15 novembre 2001 Microsoft lanciava in Nord America la sua prima console: Xbox. Rumoreggiata per tutto il 2000 e presentata ufficialmente nel gennaio del 2001 al CES durante una conferenza con protagonisti The Rock e Bill Gates, Xbox segna il debutto della casa di Redmond nel mercato hardware delle console da gioco.

Microsoft non era del tutto estranea al mondo dei videogiochi grazie al successo di titoli come Flight Simulator e Age of Empires, senza dimenticare le periferiche come il controller Sidewinder per PC. Anno strano il 2001, dal momento che poco dopo l'annuncio di Xbox, SEGA conferma la volontà di abbandonare il mercato hardware, spianando involontariamente la strada ad un terzo player che possa far concorrenza a Sony e Nintendo.

Xbox esce esattamente venti anni fa riscuotendo un ottimo successo e vendendo oltre 1.5 milioni di console entro la fine dell'anno, per il lancio in Europa e Giappone bisognerà invece attendere i primi mesi del 2002. Il lancio americano di Xbox è stato accompagnato da una buona selezione di titoli che includeva 4x4 EVO 2, AirForce Delta Storm, Arctic Thunder, Fuzion Frenzy, Dead or Alive 3, Project Gotham Racing, Tony Hawk's Pro Skater 2X, NASCAR Thunder 2002, NFL Fever 2002, Mad Dash Racing e ovviamente Halo Combat Evolved, vero e proprio system seller assoluto. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra classifica dei migliori giochi per la prima Xbox.

Tra il 2002 e il 2004 Microsoft tenta la scalata al dominio di PS2 (un rullo compressore semplicemente imbattibile) lanciando giochi ancora oggi molto popolari e di grande successo (pensiamo a Forza Motorsport o Halo 2) oltre alla piattaforma Xbox LIVE che cambierà per sempre il modo di giocare. Nel 2005 Microsoft interrompe il supporto alla prima Xbox per concentrarsi su lancio di Xbox 360 alla fine dello stesso anno, il resto come si suol dire è storia.

La casa di Redmond celebrerà i 20 anni di Xbox proprio oggi con uno speciale showcase in onda dalle 19:00 e che noi seguiremo ovviamente in diretta sul canale Twitch di Everyeye.