Xbox compie 20 anni: non solo Sony, anche KFC si congratula con Microsoft

Nel corso dell'evento celebrativo per il ventesimo anniversario di Xbox, l'intera divisione gaming di Microsoft ha festeggiato l'importante traguardo, con un piacevole evento che ha confermato il lancio a sorpresa della Beta multiplayer di Halo: Infinite.

Al termine della diretta, anche Sony si è congratulata con Xbox, ma il colosso videoludico giapponese non è stato l'unico a rivolgere un augurio alla galassia verdecrociata. Ormai onnipresente nel settore, anche KFC ha deciso di aggiungersi al coro di complimenti rivolti a Microsoft. Dal sempre bizzarro account Twitter della "divisione gaming" della catena di fast food, è dunque giunto un messaggio rivolto a Xbox.



Come potete verificare in calce a questa news, il cinguettio ha scelto di festeggiare Xbox con il meme "Wholesome 100" declinato in chiave TES V: Skyrim. Una scelta quanto mai appropriata, per almeno due ragioni differenti: la recente riedizione del gioco tramite la proposta di The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition, e la conferma da parte di Phil Spencer che The Elder Scrolls VI sarà un'esclusiva Xbox e PC.



A malincuore, segnaliamo invece ancora una volta l'assenza di aggiornamenti sulla data di uscita della rivoluzionaria KFC Console, la vera next gen che affianca ai 4K e ai 120 fps anche la possibilità di cucinare del pollo fritto.