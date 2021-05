Xbox compie 20 anni: Microsoft dà il via ai festeggiamenti, durano fino a novembre

Quello che stiamo vivendo è un anno importantissimo per Microsoft, dato che tra pochi mesi Xbox spegnerà la sua ventesima candelina. Lo scorso gennaio abbiamo ricordato l'anniversario del reveal con The Rock e Bill Gates, ma la prima console della casa giunse sul mercato statunitense il 15 novembre 2001 (in Europa il 14 marzo dell'anno successivo).

In vista di un evento tanto importante, Microsoft ha organizzato un ampio ventaglio di iniziative. Tanto per cominciare, ha preparato il trailer celebrativo che potete visionare in apertura di notizia e ha istituito l'hashtag #Xbox20, per dare l'opportunità a tutti i fan della casa di partecipare ai festeggiamenti sui social network. Inoltre, ha rimpolpato il catalogo di Xbox Gear Shop con tanti nuovi articoli ufficiali del 20° Anniversario di Xbox e preparato una serie di wallpaper a tema, uno dei quali dedicato ad Halo (lo abbiamo usato come immagine d'anteprima per questa notizia). Il 2021 è un anno importane anche per la saga di Master Chief, dal momento che anch'essa compie 20 anni: ad Halo Combat Evolved, titolo di lancio di Xbox, si deve gran parte del successo del brand, che dopo due decadi è ancora tra i più amati del mondo.

Microsoft invita inoltre tutti i fan ad effettuare l'iscrizione gratuita all'Xbox FanFest per avere accesso ad attività e contenuti esclusivi come prodotti ufficiali in anticipo su tutti gli altri, concorsi, eventi fisici e/o digitali come quiz, incontri con i protagonisti di Xbox FanFest, ecc. Potete inoltre dare un'occhiata a questa collezione con alcuni dei giochi che hanno segnato la storia di Xbox e collegarvi al canale Twitch di Xbox stasera alle 20:00 per seguire l'evento d'apertura dei festeggiamenti per il ventesimo anniversario.

Le celebrazioni proseguiranno fino al 15 novembre 2021. Se possedete una Xbox Series X o una Series S, potete inoltre utilizzare il tema dinamico "The Original" per omaggiare la prima console della casa.