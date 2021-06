Xbox compie 20 anni: Microsoft regala oltre 300 wallpaper per PC, console e sistemi mobile

Mentre cresce l'attesa per l'E3 2021 e si moltiplicano i rumor sugli annunci dello show di Microsoft e Bethesda, Larry Hyrb reindossa idealmente i panni del supereroe verdecrociato Major Nelson per invitare i fan a celebrare i 20 anni di Xbox scaricando gratis i 300 wallpaper "a tema" confezionati da Microsoft.

L'iniziativa promossa da Major Nelson viene accompagnata dall'apertura di un'apposita sezione multimediale nel sito di Xbox.com, dalla quale poter scaricare liberamente una vasta selezione di immagini celebrative da utilizzare come sfondo per PC desktop, come salvaschermo per il proprio sistema mobile d'elezione e, ovviamente, come foto personalizzata per Xbox One, Xbox Series X o Series S.

Sul sito ufficiale in lingua italiana di Xbox.com viene inoltre precisato che gli sfondi in questione sono compatibili con Microsoft Teams e altri software per videoconferenze. Ogni wallpaper viene proposto in cinque diversi formati: Xbox One/FullHD (1920x1080), Grandi Dimensioni/4K (2560x1440), Monitor Standard (2058x1440), Tablet (2048x2048) e Dispositivi Mobile (1080x1920).

Tra le immagini proposte, logicamente, troviamo anche lo splendido wallpaper per i 20 anni di Halo, con protagonista Master Chief nelle atmosfere della saga sparatutto ideata da Bungie ed ereditata da 343 Industries.