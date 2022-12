Xbox compra Activision: il CMA inglese ha ricevuto centinaia di risposte inutili

Come noto, il CMA inglese ha chiesto alla community un parere sull'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, in totale l'ente ha ricevuto oltre 2.600 messaggi, di questi però circa 500 non sono stati presi in considerazione. Il motivo? E' presto detto.

Il CMA ha annunciato di aver ricevuto circa 2.600 messaggi da parte di consumatori e giocatori, di questi però "solo" 2.100 messaggi sono stati presi in considerazione, gli altri contenevano risposte fuori tema, inutili o offensive, o comunque non legate all'argomento oggetto della richiesta.

"Abbiamo ricevuto circa 2.600 email ma alcune sono state escluse dal nostro esame perché piene di contenuti offensivi oppure vuote, incomprensibili o non in lingua inglese."

Il 75% di coloro che si sono espressi in merito si è dichiarato a favore dell'acquisizione, anche a seguito delle numerose raccomandazioni da parte di Microsoft sulla volontà di mantenere Call of Duty multipiattaforma, garantendo l'uscita dei giochi della serie anche su PC, PlayStation e Nintendo Switch.

Negli Stati Uniti intanto alcuni giocatori hanno fatto causa a Microsoft con l'obiettivo di fermare l'acquisizione di Activision Blizzard, mossa che potrebbe dare vita ad un monopolio stando a quanto dichiarato dalle dieci persone che hanno intentato la causa contro il colosso di Redmond.