Microsoft compra Activision... ma qual è il valore di mercato di Nintendo, EA e Take Two?

Keighley ovviamente specifica che i market cap riportati non significano assolutamente che tali compagnie sarebbero disposte ad essere acquistate da Microsoft o altre realtà, ma erano degli esempi per sottolineare ulteriormente quanto è stato grosso il colpo messo a segno da Microsoft nella giornata del 18 gennaio 2022. E già che ci siamo, ecco tutti gli studi first party di Xbox Game Studios dopo l'ingresso di Activision. E chissà se nel prossimo futuro non si allargheranno ulteriormente: del resto, ormai, Microsoft ha già abituato gli appassionati a simili colpi di scena.

Consider this:



Nintendo's market cap is 53.79 Billion, 15 Billion LESS than the Activision deal. — Geoff Keighley (@geoffkeighley) January 19, 2022

If you are wondering about other big game companies that could be acquired, here's who remains (market caps):



-EA: $38B

-Take Two: $18B

-Nexon: $15B

-Bandai Namco: $15B

-Embracer: $10.8B

-Netmarble $7B

-Ubisoft: $7B

-Konami: $6B

-Square Enix: $5.6B

-Capcom: $4.9B

-Sega: $3.6B — Geoff Keighley (@geoffkeighley) January 19, 2022