Xbox compra SEGA e Konami? Insider rilancia il rumor ma è poco credibile

L'insider Astal (molto vicino al mondo Microsoft) ha rilanciato su Twitter una indiscrezione circolata lo scorso anno che voleva Microsoft interessata ad acquisire Konami e SEGA, il tutto prima dell'annuncio dell'acquisizione di Bethesda e Zenimax.

Il Tweet è in realtà piuttosto scarno e riporta solo la frase "#Konami + #Sega = #Xbox", il messaggio è accompagnato dall'emoticon della bandiera del Giappone e da una faccina che invita al silenzio. Proseguendo nella discussione, Astal afferma che "l'acquisizione delle due compagnie costerà in totale meno di quanto Microsoft abbia speso per acquistare Zenimax", inoltre l'insider fa sapere che la sua fonte non è 4Chan, sebbene non abbia voluto dire altro a riguardo.

Rumor sull'acquisizione di Konami e SEGA da parte della casa di Redmond circolano da molto tempo, secondo i soliti bene informazioni Microsoft sarebbe interessata ad acquistare uno o più publisher giapponesi con l'obiettivo di aumentare il proprio market share in Giappone, c'è da dire però che ad oggi si tratta semplicemente di speculazioni senza nessuna prova a supporto.

Sempre stando alle voci di corridoio, Konami avrebbe già una partnership con Sony per la produzione di un nuovo Silent Hill per PlayStation 5, anche in questo caso però nessuna conferma è giunta da parte dei diretti interessati. Riportiamo il rumor per dovere di cronaca ma vi invitiamo a mantenere basse le aspettative, le probabilità che Microsoft possa mettere a segno un simile corpo di mercato a breve tempo dall'acquisizione di Zenimax sono davvero poche, oltretutto SEGA è compagnia quotata in borsa e dunque sarebbe impossibile tentare una scalata senza che questa volontà venga resa nota. Konami inoltre possiede numerosi business in Giappone (sale giochi, centri benessere, palestre) e una acquisizione non sarebbe probabilmente così semplice e rapida.