Xbox: la nuova console portatile esiste davvero? Ancora indizi sospetti da Phil Spencer

Da un po' di tempo si susseguono voci su una possibile console portatile Xbox in produzione sebbene finora Microsoft non abbia ancora confermato o smentito la questione. Ma alcuni movimenti sospetti di Phil Spencer sembrano un indizio sull'esistenza di un simile progetto.

Già negli scorsi giorni Phil Spencer sembrava aver potenzialmente confermato l'esistenza dell'Xbox portatile mettendo un "mi piace" a un articolo di approfondimento del giornalista Jez Corden incentrato proprio sull'ipotetico dispositivo targato Microsoft. Adesso il CEO di Microsoft Gaming si ripete reagendo positivamente a un altro post analogo, quello del giornalista Tom Warren che sul suo profilo Twitter/X afferma di desiderare una Xbox portatile.

E' chiaro che i "mi piace" messi da Spencer potrebbero anche non avere nessun reale significato, tuttavia le sue reazioni avvengono in un momento molto particolare per il brand Xbox e soprattutto a ridosso del podcast sul futuro di Xbox al quale il CEO prenderà parte assieme a Sarah Bond e Matt Booty per rivelarci tutto sulle prossime strategie di Microsoft in ambito Gaming. Se la conferma delle esclusive Microsoft in arrivo anche su piattaforme PlayStation e Nintendo sembra essere la possibilità più concreta, non è assolutamente da escludere che nel corso della trasmissione i dirigenti possano anche rivelare i primi dettagli sui prossimi piani hardware in atto: che ci sia davvero spazio per una Xbox portatile?

Non resta che aspettare la nuova edizione del podcast ufficiale Xbox, prevista alle ore 21:00 del 15 febbraio 2024, per avere tutte le risposte che i fan cercano.