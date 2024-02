Xbox e la console portatile: Phil Spencer potrebbe averne confermato l'esistenza

In questi giorni si sta parlando solo ed esclusivamente di Microsoft, che secondo i rumor sta per annunciare una vera e propria rivoluzione per quello che riguarda le esclusive Xbox. Fra i tanti rumor vi è anche quello relativo ad una ipotetica console portatile, forse confermata da alcuni movimenti di Phil Spencer sui social.

Soprattutto negli ultimi tempi, i videogiocatori sono particolarmente attenti ad ogni mossa dei principali esponenti Xbox sui social network. A questo proposito, gli utenti hanno notato che il buon Phil Spencer ha messo un mi piace con il suo profilo personale ad un post dedicato proprio al possibile arrivo di una console portatile firmata Xbox. Secondo alcuni giocatori, questo potrebbe essere un primo indizio circa l'effettiva esistenza dell'hardware al centro dei rumor.

Ovviamente si tratta di speculazioni, ma per quella che potrebbe essere la nuova strategia di Xbox avrebbe perfettamente senso realizzare una console portatile, magari pensata principalmente per giocare tramite cloud ai titoli presenti nel catalogo di Xbox Game Pass Ultimate.

In attesa di saperne di più sui piani del colosso di Redomd, vi ricordiamo che l'evento dedicato al futuro di Xbox si terrà la prossima settimana, sebbene Phil Spencer e Microsoft non abbiano ancora svelato data e ora.