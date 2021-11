Xbox, una console rivoluzionaria: riscopriamola per il 20° anniversario

La nostra sezione tech ha celebrato il ventesimo anniversario di Xbox a modo suo: riscoprendo e analizzando l'hardware della prima console di casa Microsoft, che nel 2001 si è dimostrata a suo modo rivoluzionaria.

Prima del lancio di Xbox, il mercato delle console era completamente nelle mani dei grandi produttori giapponesi. Nonostante Microsoft fosse già vicina al gaming con il suo sistema operativo Windows (rilevante fu l'integrazione delle DirectX negli SDK di Windows 95), l'interesse nei confronti del mercato dei videogiochi crebbe realmente solo in occasione della presentazione di PlayStation 2. La mossa di Sony fece scattare un campanellino d'allarme in Microsoft, che non voleva vedere le sue macchine relegate ai soli ambienti lavorativi.

Bill Gates, inizialmente, propose a Sony una partnership per la fornitura di sistemi operativi per le macchine da gioco. Dopo il rifiuto, decise di fare da sé, sguinzagliando i propri ingegneri e programmatori (gli stessi che svilupparono le DirectX) e collaborando con altre realtà come WebTV, già esperti nella produzione hardware. Curiosi di scoprire il resto della storia della prima console di Microsoft? Allora leggete la nostra retrospettiva su Xbox oppure guardate la Video Analisi in apertura di notizia.