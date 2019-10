Xbox Console Streaming: servizio in prova da oggi per alcuni utenti

Nel corso della giornata di oggi è partita per molti utenti Microsoft la prova del servizio Xbox Console Streaming, il quale permette di giocare in streaming sui dispositivi Android uno dei giochi presenti sulla propria console Xbox One.

Al momento solo i fortunati membri del programma Xbox Insider possono partecipare alla beta del servizio, la quale permette di giocare con il proprio cellulare a qualsiasi titolo installato sulla console, compresi i giochi presenti nella libreria di Xbox Game Pass.

Tra i requisiti per partecipare ci sono un dispositivo Android (smartphone o tablet) che monta la versione 6.0 del sistema operativo, un controller Xbox One wireless con supporto al bluetooth (i primissimi modelli del pad non funzioneranno correttamente) e una connessione da 4,75 Mbps con latenza di 125 o meno. Per il corretto funzionamento del servizio è anche necessario scaricare la nuova app Xbox disponibile sul Google Play Store.

A proposito di Xbox Game Pass, avete già scaricato gratuitamente The Outer Worlds su PC e Xbox One grazie al servizio ad abbonamento Microsoft?



Vi ricordiamo inoltre che c'è anche Xbox Game Pass Ultimate tra gli ultimi sconti Amazon, i quali permettono di acquistare ad un prezzo vantaggioso diversi mesi di abbonamento.