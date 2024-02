Xbox continuerà a produrre console: Phil Spencer avrebbe rassicurato i dipendenti

Da qualche giorno a questa parte i giocatori Xbox stanno vivendo una vera e propria altalena di emozioni. Mentre continuano ad attendere il Business Update di Phil Spencer, che la settimana prossima dovrebbe chiarire una volta e per tutte il futuro di Xbox, dal web è emersa una parziale rassicurazione.

Gli insistenti rumor dell'ultima settimana vogliono Xbox pronta ad abbracciare totalmente il mercato multipiattaforma, al punto da portare i propri giochi anche su console PlayStation. Tra i primi a spiccare il salto ci sarebbero Sea of Thieves ed Hi-Fi Rush, ma s'è parlato anche di Indiana Jones e L'Antico Cerchio e Starfield, anche se per quest'ultimo i rumor sono appena stati ritrattati. In un futuro del genere le console Xbox passerebbero in secondo piano, non essendo più strettamente necessarie per accedere ai giochi della casa per chi predilige il gaming su console.

In attesa di scoprire quanto c'è di vero in queste indiscrezioni, dagli uffici di Microsoft sarebbe arrivata una prima, importante rassicurazione. Stando a quanto ha scritto la giornalista di IGN USA Shannon Liao sul suo spazio Substack, martedì scorso Spencer avrebbe incontrato i propri dipendenti per assicurare loro che "non ci sono piani per smettere di produrre console" e che "le console Xbox continueranno ad essere parte di una strategia che coinvolge molteplici tipologie di dispositivi". Liao afferma di aver contattato Microsoft per un commento, ma da Redmond non sono ancora arrivate risposte al riguardo.

Xbox può già essere considerata multipiattaforma, dal momento che abbraccia anche il PC e i dispositivi mobili. Resta da vedere se arriverà anche su PlayStation, ma questo potrà confermarlo o smentirlo solo Phil Spencer durante il Business Update di Xbox della prossima settimana. Intanto, lo stesso boss della divisione gaming potrebbe aver indirettamente confermato l'esistenza di una console Xbox portatile.