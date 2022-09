Xbox continuerà a puntare sui giochi giapponesi, parola di Phil Spencer

Dopo aver ribadito il suo entusiasmo per la lineup Xbox 2022/2023, Phil Spencer conferma che altri giochi giapponesi per Xbox sono in arrivo prossimamente, a queste parole si aggiungono quelle di Sarah Bond, VP di Microsoft Gaming.

Intervistata in occasione del Tokyo Game Show, la Bond ribadisce come Xbox sia un brand assolutamente legato al mercato giapponese, attualmente ci sono oltre 250 team in Giappone che hanno lavorato a giochi per Xbox, oltre 100 di questi sono su Game Pass e solo recentemente la compagnia ha annunciato 15 giochi sviluppati in Giappone e 13 in Asia (Cina e Corea).

Sulle pagine di 4Gamer, Phil Spencer sottolinea e ribadisce come Microsoft "stia lavorando alla creazione di videogiochi giapponesi" in collaborazione con studi e producer asiatici e a sostegno di queste parole viene sottolineato come Phil Spencer si sia incontrato con Hideo Kojima al Tokyo Game Show, il fondatore di Kojima Productions sta sviluppando una nuova esperienza esclusiva per le console Microsoft come annunciato a giugno, al momento però non sappiamo ancora nulla su questo gioco misterioso.

In generale, Xbox non ha alcuna intenzione di abbandonare il Giappone e le discrete vendite di Xbox Series X/S unite al buon successo del Game Pass permettono a Microsoft di restare competitiva sul mercato asiatico.