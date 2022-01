Xbox: il controller del 20° anniversario nasconde un omaggio al Duke

Oltre a contenere un messaggio scritto da Phil Spencer, sembra proprio che il controller dedicato ai 20 anni di Xbox nasconda anche un piccolo e simpatico omaggio al Duke, lo storico e indimenticato pad che accompagnò l'esordio della prima home console prodotta da Microsoft.

A portare a galla il curioso tributo di Microsoft al Duke è stato un utente reddit, che ha postato il video dimostrativo riportato in calce alla notizia. Come potete osservare, utilzzando una lampada UV e direzionandola verso la confezione del controller del 20° anniversario è possibile far emergere la sagoma del gargantuesco pad che gli early adopter della prima Xbox non faticheranno certo a riconoscere. Un piccolo easter egg facile da lasciarsi scappare, ma che sicuramente conferisce un valore aggiunto non da poco a questa speciale edizione del controller.

Ai tempi del suo esordio, il Duke non venne in realtà accolto così positivamente da parte dell'utenza, scontenta delle dimensioni esageratamente generose del pad. Col passare del tempo, tuttavia, il controller è diventato un vero oggetto di culto, e tutti i fan di Xbox lo ricordano oggi con particolare affetto.

Recentemente, Peter Moore e Aaron Greenberg hanno svelato dei retroscena sul Duke e sulle decisioni che Microfost intraprese con la progettazione del suo iconico controller.