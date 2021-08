Xbox Controller Aqua Shift Special Edition è ora disponibile all'acquisto

Come promesso, oggi 31 agosto Microsoft ha ufficialmente lanciato sul mercato l'Xbox Wireless Controller - Aqua Shift Special Edition, nuovo membro della già foltissima famiglia di controller nata assieme a Xbox Series X.

Il nuovo Xbox Wireless Controller - Aqua Shift Special Edition può già essere acquistato sul Microsoft Store al prezzo ufficiale di 64,99 euro, ma se preferite potete anche pre-ordinarlo su Amazon, che consegnerà il controller (al medesimo prezzo) a partire dal 16 settembre 2021.

Il controller Aqua Shift è si distingue grazie ad una luminosa tonalità di blu perlaceo con effetto cangiante, inoltre risulta essere il primo controller in Edizione Speciale per Xbox Series X a possedere un'impugnatura antiscivolo di gomma con motivo a spirale. La dotazione è completata dalla croce direzionale ibrida, dal connettore jack da 3,5 mm, dalle impugnature antiscivolo su grilletti, pulsanti dorsali e parte posteriore, e dalla tecnologia Bluetooth che consente di giocare senza fili. Come tutti i controller della famiglia, anche l'Acqua Shift Special Edition è compatibile, oltre che con Xbox Series X|S, anche con Xbox One, PC Windows 10, Android e iOS.

Già che ci siamo, vi ricordiamo che di recente Microsoft ha riportato in vita Xbox Design Lab, servizio che permette di personalizzare i nuovi controller Xbox Series X, e annunciato un Controller Elite Series 2 di Halo in edizione limitata.