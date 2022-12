Xbox Controller come il DualSense? Ci sarebbe un prototipo con feedback aptico e touchpad

Nel corso delle ultime generazioni di console, Sony ha introdotto numerose innovazioni nei suoi controller, come il giroscopio, il touchpad e, in tempi recenti con il DualSense, il feedback aptico e i grilletti adattivi. Microsoft, d'altro canto, ha invece sempre lavorato al perfezionamento dell'idea iniziale, senza mai stravolgerla pesantemente.

Ebbene, stando a quanto riferito da Shpeshal Nick nel corso dell'ultima puntata del podcast Xbox Era, è possibile che a Redmond stiano pensando ad una rivoluzione ben più marcata. Secondo l'insider, che ha dimostrato in più di un'occasione di essere ben informato sui fatti che accadono dietro le quinte del mondo dei videogiochi, Microsoft avrebbe realizzato un prototipo di un nuovo controller per Xbox dotato di funzionalità come il feedback aptico e il touch pad. Secondo Shpeshal Nick è possibile che a Redmond abbiano già cominciato la fase di testing, anche se le sue fonti non sono state abbastanza chiare al riguardo.

Si tratta di un'informazione molto interessante, che tra l'altro emerge a pochi giorni dalla comparsa di un brevetto per un controller per Xbox dotato di schermo LCD. Secondo il documento depositato, il piccolo schermo è stato progettato per indicare lo stato di associazione del dispositivo (con la console, lo smartphone, ecc), ma ha indubbiamente anche altre potenzialità.

Nessuno dei due controller è stato confermato da Microsoft, ma è evidente che la casa americana abbia cominciato a sperimentare anche in questo ambito. I controller "classici" hanno invece recentemente accolto nella loro famiglia il nuovo Controller Wireless Elite per Xbox Serie 2, un pad da 129,99 euro dotato di levette a tensione regolabile, blocchi dei grilletti più corti, un'impugnatura in gomma arrotondata e una batteria con 40 ore di durata.