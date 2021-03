L'Xbox Controller più costoso al mondo in oro massiccio 18 carati: eccolo in video

Il controller di Xbox Series X|S è un vero e proprio prodotto di perfezionamento rispetto ai già ottimi pad che Microsoft ha realizzato negli scorsi anni nel pieno del ciclo vitale di Xbox One e Xbox One X. Seppur apprezzato unanimamente, il controller manca di un dettaglio secondo alcuni: non è realizzato in oro massiccio.

La società canadese Expert Casting è stata assunta dal canale YouTube Linus Tech Tips per affrontare l'impegnativo compito di creare un controller Xbox Series X in oro massiccio. L'operazione, come potete notare tramite i filmati che vi abbiamo riportato in cima e in calce alla notizia, è stata portata a termine con successo, ed è costata alle tasche dei responsabili del canale la bellezza di 87.500 dollari. In seguito alla creazione dello stampo per versare l'oro 18 carati, e ad un lavoro di pulizia e cura per i dettagli notevoli, i ragazzi di Expert Casting hanno dato la luce ad un Xbox Controller dal peso di circa 1,8 chili.

Ma quanto potrà essere comodo un pad del genere per giocare sul serio ai videogame su console Xbox? Per avere una risposta a questa domanda abbiamo ancora da attendere, dal momento che il CEO di LTT, Linus Sebastian, sta lavorando ad un nuovo video in cui il controller verrà messo davvero alla prova.

Non si tratta di certo della prima volta a cui assistiamo ad un'iniziativa di questo genere. Anzi, proprio recentemente è stata realizzata dalla compagnia britannica TrulyExquisite una PS5 in oro 24 carati da 9.000 sterline ad un prezzo folle.

Approfittiamo dell'occasione per ricordarvi che Microsoft si è detta cosciente dei problemi relativi all'Xbox Controller, per cui il dispositivo si disconnette o presenta malfunzionamenti vari. La casa di Redmond si è messa al lavoro per risolvere al più presto, e rimaniamo quindi in attesa di aggiornamenti.